Una nueva incidencia en el centro de Adif de la Estació de França vuelve a cortar todo Rodalies

Publicado: martes, 3 febrero 2026 8:19
BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva incidencia en el centro de control de tráfico de Adif en la Estació de França de Barcelona ha obligado a cortar por segunda vez este martes todo el servicio de Rodalies sobre las 8.08 horas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Esta incidencia es la segunda que el centro de control de tráfico de Adif en la Estació de França sufre este martes, después que la primera --que ha obligado a cortar Rodalies entre las 7.10 y las 7.15 horas-- se haya solucionado.

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, había explicado este martes tras el primer corte que se ha detenido todo el servicio "por seguridad".

