La nueva ley del taxi exigirá un nivel mínimo de catalán, según Plataforma per la Llengua

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva propuesta de ley del taxi que la Generalitat presentará este martes en el Consell del Taxi y que prevé registrar en el Parlament la semana que viene, exigirá un nivel mínimo de catalán, informa Plataforma per la Llengua en un comunicado.

El texto, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo catalán y de varios grupos políticos, se aplicará de forma retroactiva, de modo que incluso los taxistas en activo deberán acreditarlo.

Sin embargo, la organización en defensa del catalán ha explicado que defenderá a través de enmiendas parlamentarias que el certificado que se solicite a los taxistas sea un B2, y no un B1, "como se plantea inicialmente", según ha apuntado la entidad.

Plataforma per la Llengua trabaja desde 2023 con Élite Taxi para introducir este nivel de catalán como requisito para poder ejercer como taxista o conductor de VTC.

En este sentido, considera que la incorporación de un requisito lingüístico en el sector puede suponer "un cambio histórico" en cuanto a los derechos lingüísticos de los usuarios y espera, textualmente, que inspire a otros sectores profesionales para regularse también lingüísticamente.