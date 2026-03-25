Una nueva misión de la Global Summud Flotilla partirá el 12 de abril desde Barcelona rumbo a Gaza

El coordinador de la Global Summud Flotilla, Saif Abukeshek, la integrante de la organización en Catalunya, Ariadna Masmitjà, y el jefe de operaciones de Open Arms, Gerard Canals, presentan la misión que zarpará el 12 de abril - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva misión de la Global Summud Flotilla partirá el próximo 12 de abril desde el Puerto de Barcelona con rumbo a Gaza, y a ella se irán sumando barcos de otros puertos del Mediterráneo hasta reunir una flota de unas 100 embarcaciones y más de 2.000 tripulantes.

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa en el Parlament el coordinador de la Global Summud Flotilla, Saif Abukeshek; la integrante de la organización en Catalunya Ariadna Masmitjà y el jefe de operaciones de Open Arms, Gerard Canals.

Abukeshek ha detallado que habrá casi 1.000 médicos a bordo, así como educadores y ecoconstructores, con el objetivo de impulsar una respuesta de la sociedad civil a nivel internacional, con integrantes de diferentes países del mundo, "en defensa de los derechos humanos, en defensa del pueblo palestino" y del futuro colectivo.

Además de la misión marítima, el 10 de abril saldrá un convoy por vía terrestre desde Mauritaria, también con destino Gaza, para hacer llegar ayuda humanitaria.

PARLAMENTARIOS Y CARAS CONOCIDAS

Abukeshek ha asegurado que la anterior misión les ha permitido aprender sobre cómo actuar en el mar y observar la "incapacidad del ejército sionista" de Israel, y ha subrayado que su determinación es más fuerte ante posibles detenciones, como ocurrió en la anterior ocasión.

También ha explicado que en la flotilla se integrarán representantes de toda la sociedad civil, entre los que habrá parlamentarios y caras conocidas, cuyos nombres se irán haciendo públicos en los próximos días.

EL BARCO DE OPEN ARMS

Además, Gerard Canals ha reclamado al Gobierno central, en concreto a la Dirección General de la Marina Mercante, que permita al barco de Open Arms navegar sin limitaciones en esta misión, y ha recordado que en otras ocasiones se les ha impedido o limitado la navegación.

La voluntad de Open Arms es estar presentes en la misión para "proteger, observar, dar testimonio y, sobre todo, documentar, porque sin transparencia no hay responsabilidad", tras lo que Canals ha añadido que no buscan sustituir a nadie, pero no aceptan la inacción ni normalizar el sufrimiento, por lo que ha llamado a poner límites a la destrucción indiscriminada en Gaza.

Ha detallado que su organización aportará apoyo técnico, con mecánicos a bordo para hacer posibles reparaciones en los barcos, también proporcionará capacidad de remolque de varias embarcaciones y ayuda sanitaria, en caso de que sea necesaria.

MOVILIZACIÓN LOCAL

Por su parte, Ariadna Masmitjà ha asegurado que lo que está ocurriendo en Gaza tiene un impacto directo a nivel local, y ha criticado las complicidades desde la banca, empresas que fabrican armas y los gobiernos que incrementan el presupuesto militar: "Están financiando la industria militar a la vez que están especulando con la vivienda".

También ha criticado a "empresas como ICL, que es quien provee de fósforo blanco para las bombas sionistas que están haciendo el genocidio contra Gaza, a la vez que están ensuciando" los ríos en Catalunya.

Ha subrayado que la Flotilla es una respuesta de la sociedad civil que "se niega a ser cómplice por omisión de todo lo que está pasando", y ha llamado a la participación ciudadana de Catalunya los días 11 y 12 de abril, en los que se celebrarán actos previos a la partida de la flotilla.