El nuevo arzobispo de Tarragona apela al diálogo entre Iglesia y sociedad en su ordenación

El sacerdote Joan Planellas ha apelado al diálogo entre iglesia y sociedad en su ordenación como arzobispo de la archidiócesis de Tarragona este sábado, en una ceremonia a la que ha asisitido la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó.

"Apuesto por un diálogo abierto que debe tener presente el trabajo ecuménico con las otras iglesias cristianas, también con el mundo científico, el mundo de la universidad, de la cultura y de los medios de comunicación", ha dicho Planellas tras tomar posesión, según ha informado el arzobispado de Tarragona en apuntes de Twitter recogidos por Europa Press.

El arzobispo ha escogido el lema episcopal 'El espíritu hace joven a la iglesia' para su ordenación porque desea "hacer nacer y crecer en el corazón de los otros la eterna juventud del Evangelio de Jesús", ha dicho.

Durante la ceremonia, el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dedicado unas palabras a su homólogo: "En tu camino encontrarás cristianos y no cristianos, miembros de otras religiones y personas que no creen en Dios. No olvides que todos son, todos somos, compañeros de ruta y no adversarios".

Joan Planellas sustituye al hasta ahora arzobispo Jaume Pujol, que desde 2004 presidía el gobierno pastoral de la archidiócesis de Tarragona por nombramiento del papa Juan Pablo II.