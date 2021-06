La oposición pide a Aragonès centrarse en la ampliación del Aeropuerto y el presupuesto de 2021

CUP pide insumisión, Junts afea el déficit fiscal y ERC asume que hay "grandes retos"

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en el Parlament han exigido al presidente del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, centrarse en el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona, presentar el presupuesto de 2021 y destinar más recursos al ámbito social, y le han reprochado que, en cambio, el Govern apueste por la independencia y la autodeterminación.

En el turno de réplica del pleno del Parlament de este miércoles, el líder del PSC en Catalunya, Salvador Illa, ha exigido a Aragonès que "olvide la retórica de culminar la independencia" porque, a su juicio, lo primero es ampliar el aeropuerto de Barcelona, y le ha instado a presentar el presupuesto de 2021, que asegura que tendrá el apoyo del PSC.

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afeado a Aragonès que descarte levantar el cordón sanitario a Vox porque eso significa, en sus palabras, que está insultando a más de 200.000 catalanes, y le ha emplazado a que reduzca el "despilfarro millonario en gasto político" y que plantee una reducción de consellerias y lo destine a emergencias sociales.

El diputado de la CUP Carles Riera ha reivindicado que Catalunya tenga "instituciones insumisas" y ejercer la autodeterminación, porque los derechos a los que aspira el 99% de la población no caben dentro de la Constitución ni del Estatuto, en sus palabras; y ha exigido al Govern romper el contrato con Ferrovial y dejar de colaborar en el proyecto de BCN World.

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha tachado el Govern actual de ser de una etapa anterior y de nacer viejo, y ha exigido a Aragonès que se exprese en torno a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, porque el proyecto de Aena no es un "aeropuerto del siglo XXI sino de los años 90" y ve necesario atender a la emergencia medioambiental.

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusado al Govern de "estar en la rueda de hámster" con respecto a la independencia, ha advertido a Aragonès que deben respetar las leyes, y ha instado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a que cuando se reúna con Aragonès también se lo exija.

Por el PP, Alejandro Fernández ha lamentado que Aragonès no le haya aclarado cuál será el papel del expresidente Carles Puigdemont y del Consell per la República en la nueva legislatura, y le reprocha que "quiere gobernar sin transparencia, porque acaba de reconocer que serán temas secretos, no sometidos a la opinión pública".

GOVERN

Por Junts, Albert Batet ha urgido a Illa a pedirle a Sánchez, si quieren ser útiles, que "deje de estrangular a Catalunya con el déficit fiscal y que deje de mantener los incumplimientos constantes en financiación", y a los comuns les ha acusado de contradecirse porque están en el Gobierno y ha aumentado el precio de la electricidad.

Por último, Meritxell Serret (ERC) ha destacado que el nuevo Govern tiene "grandes retos" por delante, como afrontar las urgencias y dar una visión de futuro, pero ha confiado en Aragonès y los nuevos consellers para conseguirlo y generar confianza y credibilidad en las instituciones.