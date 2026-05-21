Óscar Lopez afirma que España está "a la vanguardia" de tecnologías como la fotónica y la cuántica

Imagen de familia durante el PIXEurope Connect-Industry Ecosystem Day. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital del Gobierno de España, Óscar López, ha afirmado que España se sitúa "a la vanguardia" de nuevas tecnologías como la fotónica y la cuántica, y que tiene también las condiciones para ser un líder mundial en ambos sectores.

Lo ha dicho durante su participación, junto a la consellera de Investigación de la Generalitat, Núria Montserrat, en la jornada 'PIXEurope Connect-Industry Ecosystem Day' celebrada en Barcelona, en torno al proyecto impulsado por la Unión Europea, PixEurope Pilot Line, y que busca impulsar la industria continental de semiconductores a través de la investigación, la innovación y la fabricación.

Durante su intervención en la jornada, López ha afirmado que la revolución tecnológica está transformando el mundo, y quienes no se adapten podrían quedarse rezagados en tan solo unos años.

"De ahí la necesidad de un impulso europeo al conocimiento, el talento, la innovación y colaboraciones como esta para que Europa alcance el liderazgo industrial en este tipo de tecnología disruptiva", ha explicado.

POLÍTICAS Y TALENTO

En este sentido ha puesto en valor las políticas públicas impulsadas por el Gobierno y que están ahora "dando sus frutos", como la Estrategia Nacional de Tecnologías Avanzadas, que ha contado con una dotación de 8.000 millones de euros, o una inversión en I+D "récord" en 2024, de 24.000 millones.

Se ha referido también al talento y a la red de universidades que permiten que España impulse el sector de la ciencia y vincule la academia, el talento y la industria en áreas estratégicas.

MONTSERRAT

La consellera de Investigación de la Generalitat, Núria Montserrat, por su parte, ha destacado que el proyecto PIXEurope Pilot Line (Línea Piloto de Fotónica) permitirá la producción, el diseño y la producción de estos chips fotónicos, que tienen una "aplicación masiva" en sectores como las telecomunicaciones o la salud.

Ha añadido que forma parte de una estrategia mayor del Govern de la Generalitat, Tridente Innovador, para avanzar hacia un modelo de autonomía estratégica en el sector de los semiconductores, y por el que España, Catalunya y Europa puedan producir de forma autónoma tecnologías disruptivas como la fotónica, la computación o la IA.

PIXEUROPE

La jornada ha girado en torno la Línea Piloto de Fotónica, un proyecto coordinado por el Institut de Cincies Fotniques (Icfo) para acelerar el desarrollo de chips fotónicos en Europa, que cuentan con un menor consumo energético gracias al uso de la luz en lugar de electrones.

El proyecto europeo cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros, con una aportación por parte de España de 66,5 millones, y se desarrollará durante los próximos años con el objetivo de contar para 2030 con un ecosistema de fotónica capaz de cubrir toda la cadena de valor, desde el diseño, la fabricación, el empaquetado y el testeo.

Las previsiones del Gobierno pasan, además, de que el impacto en España sea el doble del invertido, de hasta 133 millones de euros.