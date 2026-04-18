Óscar López: A la derecha le "molesta" que se regularice sin poner en riesgo el crecimiento

López en la reunión - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

Destaca el impacto de la GPM: "Somos una familia mucho más grande de lo que algunos se piensan"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho este sábado que a la derecha le molesta que España mantenga el crecimiento económico y, a la vez, el Gobierno apueste por la regularización extraordinaria de migrantes: "Es lo que molesta a esa ola ultra y neoliberal".

Al intervenir en la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, ha destacado las cifras de afiliación a la Seguridad Social, el incremento de las pensiones y del salario mínimo, y el aumento de los contratos estables: "A la derecha le explota la cabeza, no pueden con ello".

ILLA VERSUS AYUSO

López ha citado el principal lema del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la 'prosperidad compartida', un concepto que le "encanta", y que ha contrapuesto a lo que propone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Os lo dice alguien que viene de Madrid, que tiene un modelo que es justo lo contrario: la prosperidad de unos pocos, basándose en que todos los demás tengan que pagar por lo que son derechos y se privatiza la sanidad, la educación, la dependencia, la FP, y todo", ha argumentado.

SÁNCHEZ ES "EL FARO"

El ministro ha celebrado que la GPM se haga en España y en Barcelona, y considera que tiene todo el sentido y es muy oportuno, porque el Gobierno de Pedro Sánchez es "el faro, no solo en las políticas de justicia social y en el multilateralismo y la paz, sino también en políticas económicas".

Ha afirmado que estos días se está enviando un mensaje de esperanza a los progresistas de todo el mundo, y ha destacado la movilización que se ha producido: "Ven que somos una familia mucho más grande de lo que algunos se piensan".