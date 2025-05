Pané afirma que el sistema de salud catalán afronta "retos" que requieren recursos y reformas

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmado este viernes que el sistema de salud catalán afronta "retos" que requieren recursos y reformas desde el consenso, para las generaciones futuras.

Lo ha dicho en la jornada 'Reptes de la sanitat catalana a la legislatura actual', organizada por Foment del Treball, donde ha considerado que es "un auténtico acierto que Foment considere al sector sanitario estratégico porque lo es desde el punto de vista de la preservación de la economía, la salud y la cohesión social".

Pané ha destacado los aspectos positivos del sistema sanitario catalán, a pesar de "tantas 'fake news' que lo distorsionan todo", como por ejemplo que Catalunya tiene una de las esperanzas de vida más largas del mundo y que más de 75% de la población adulta tiene una sensación de buen estado de salud.

Ha puesto de manifiesto que se ha reducido la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 20 puntos por 100.000 y que Catalunya tiene una de las tasas de ingreso por descompensación de diabetes "más bajas del mundo".

Además, señala que casi un 70% de la población tiene un dispositivo de atención primaria a menos de un kilómetro y que el 95% a menos de 6, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) cubre todo el territorio "dando cobertura 24 horas".

"Todo esto no nos impide ver que tenemos retos y sabemos que el sistema de salud está comprometido si no hacemos nada" y ha hecho énfasis en el absentismo laboral en Catalunya por causa de incapacidad temporal (IT), ya que por cada 1.000 asegurados, 47 están de baja y que esta situación cuesta el 1% del PIB.