Pané confía en la ciencia para lograr una vacuna contra el sida: "No tardaremos mucho"

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona despliegan dos lonas por el Día Mundial contra el Sida

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, coincidiendo con el Día Mundial del Sida este domingo, ha expresado que confía en que la ciencia responderá para lograr una vacuna contra la enfermedad del sida: "No tardaremos mucho".

Así se ha expresado la consellera en un acto institucional en Barcelona por el Día Mundial del Sida, en el que también han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Barcelona, entre otros.

Pané ha subrayado que, cuando empezó la epidemia del sida, se usó la enfermedad para hacer un "juicio global a la manera de ser de las personas", algo que, en sus palabras, convocó por primera vez tanto a los científicos como a la sociedad en general para hacer frente a esa visión.

"No sería explicable el éxito que se ha tenido con el sida de no ser por esta conjunción de esfuerzos entre la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las administraciones públicas, no habríamos llegado ni a mitad del camino", ha asegurado la consellera.

Por su parte, la concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, ha afirmado que se ha avanzado mucho en las últimas tres décadas en la lucha contra el sida, pero ha exigido más esfuerzos para erradicarla antes del 2030.

La diputada delegada de Salud Pública de la Diputación de Barcelona y concejala de los Comuns en Barcelona, Gemma Tarafa, ha destacado el reto de ampliar en toda la provincia barcelonesa los servicios de prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual al mismo nivel del que están en el área metropolitana de la capital catalana.

DOS LONAS EN LA PLAZA SANT JAUME

Coincidiendo con el acto institucional por el Día Mundial del Sida, el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona han desplegado dos lonas desde el Palau de la Generalitat y el edificio consistorial, respectivamente, con motivos que recuerdan a personas fallecidas por el sida.

Las dos lonas que se han desplegado de manera simultánea en la plaza Sant Jaume de Barcelona han estado confeccionadas por familiares y amistades de personas muertas a causa de la enfermedad, ha informado el consistorio barcelonés en un comunicado.

Con datos del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ETS y SIDA de Catalunya (Ceeiscat), el número de nuevas infecciones declaradas por VIH en Catalunya se ha mantenido estable, con 481 nuevos diagnósticos confirmados el año pasado.

Respecto a la ciudad de Barcelona, se detectaron 184 nuevas infecciones de VIH en 2023, lo que supone un 18% menos que el año anterior, según datos de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).