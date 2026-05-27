Paneque afirma que la eólica marina posicionará el Port de Tarragona en "primer nivel" mediterráneo

La consellera Paneque en el acto celebrado en el Port de Tarragona - CONSELLERIA DE TERRITORIO

TARRAGONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha asegurado este miércoles que el proyecto de eólica marina y el moll d'Andalusia posicionará el Port de Tarragona "en el primer nivel de los puertos mediterráneos.

Paneque ha visitado el Port de Tarragona donde ha destacado los proyectos estratégicos que se están impulsando para transformar el actual modelo logístico para convertirlo en un nodo intermodal de referencia del sur de Europa, informa el departamento en un comunicado.

"El proyecto de eólica marina y el Moll d'Andalusia son dos ejemplos que posicionan al Puerto de Tarragona en el primer nivel de los puertos mediterráneos. Es una instalación estratégica, una apuesta de país y un salto cualitativo por esta infraestructura portuaria", ha manifestado.

La consellera ha destacado la concesión de la terminal polivalente del Moll de'Andalusia como uno de los proyectos que situarán el puerto tarraconense en la "primera división", pues permitirá diversificar y dar mayor resiliencia al puerto el tráfico de contenedores, así como descarbonizar la cadena logística.

La consellera ha valorado también la apuesta del puerto tarraconense por impulsar la eólica marina flotante, proyecto que ha recibido una ayuda de 24 millones de euros del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) para la construcción de la segunda fase del Moll de Balears.

Este espacio se destinará a la eólica marina y al montaje de aerogeneradores flotantes para los parques eólicos del Golfo de León, Córcega, Cerdeña y Sicilia.

La construcción del Moll de Balears contempla una inversión pública de 80 millones de euros y otros 40 millones serán la inversión privada vinculada a desarrollar la actividad de montaje de aerogeneradores.

La consellera ha afirmado que Catalunya tiene "la oportunidad de crecer por todas partes a través de sus infraestructuras, como puede ser la del Port de Tarragona, y hacerlo de forma más equilibrada territorialmente y generando oportunidades en toda Catalunya".

PROENCAT 2050

La Prospectiva Energètica de Catalunya Proencat 2050 es el plan estratégico aprobado por la Generalitat que tiene el objetivo de guiar la transición energética de Catalunya hacia un modelo descarbonizado y sostenible en 2050.

Esta estrategia identifica la eólica marina como una tecnología "clave e imprescindible para alcanzar la neutralidad climática del sistema energético catalán y, además, asume que sin eólica marina no es viable un sistema eléctrico 100% renovable en Catalunya".

"La transición energética, además de ser un objetivo ambiental para alcanzar la naturalidad climática de aquí a 2050, también es generadora de oportunidades", ha destacado la consellera.