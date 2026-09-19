Paneque anuncia que el Govern destinará 3,6 millones a remodelar las marquesinas de toda Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en el acto 'Dos anys construint el futur' en Girona - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que el Govern destinará 3,6 millones de euros a la "remodelación profunda" de las marquesinas de toda Catalunya, que empezará en Girona.

Lo ha dicho durante su intervención este sábado en el acto 'Dos anys construint el futur' en Girona, en el marco del programa que llevan a cabo este sábado todos los consellers en diversos puntos de Catalunya con motivo de los dos primeros años de legislatura, informa el Govern en un comunicado.

Paneque ha explicado que las actuaciones consistirán en instalar 50 nuevas marquesinas sostenibles, con placas fotovoltaicas y la mejora del sistema de información.

También ha valorado "el trabajo ingente en movilidad" y ha puesto como ejemplos los trabajos en las líneas de Metro, las más de 150 actuaciones activas en Rodalies, el plan de choque de autobuses interurbanos o la recuperación de inversiones históricas como la nueva variante de Les Preses y Olot.

"Tenemos la capacidad de conocer, prever y planificar las infraestructuras y la vivienda necesarias para tener una Catalunya a punto", ha asegurado la consellera.

En este sentido, ha destacado que la Conselleria está desarrollando zonas de alto potencial industrial y nodos logísticos más eficientes, ampliando los programas de seguridad en las carreteras y que ha "iniciado el camino para tener un sistema de Rodalies eficiente y gestionado por Catalunya".

"Hemos dado un salto de calidad a Infraestructures de la Generalitat y el volumen de obras actualmente es inédito", ha asegurado.

REHABILITACIÓN EN EL MUNDO RURAL

Paneque ha destacado el éxito de la primera convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de viviendas del mundo rural, que ha superado los 5 millones de euros presupuestados, llegando a los 8 millones.

Ha explicado que la mayoría son de particulares, pero que también hay para alquiler asequible: "Esta convocatoria es una de las apuestas más importantes por el reequilibrio territorial que se ha realizado en las últimas décadas".

La consellera también ha insistido en "la importancia de la generación de energía verde y en la necesidad de revertir el coste de la dependencia, que es de 10.000 millones de euros anuales".