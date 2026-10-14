Paneque anuncia que el reglamento de la Ley de Puertos se aprobará "a lo largo de 2027"

La consellera de Territorio del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la inauguración del Salón Náutico de Barcelona de 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciado este miércoles que el reglamento de despliegue de la Ley de Puertos de la Generalitat se someterá a exposición pública en las próximas semanas y que se aprobará "a lo largo de 2027".

Paneque ha detallado durante la inauguración de la 63 edición del Salón Náutico de Barcelona en el Port Vell que el reglamento contemplará la existencia de "un número razonable" de amarres para la náutica popular y promoverá progresivamente las embarcaciones con menos emisiones, así como las escuelas de vela y los clubes náuticos.

El acto inaugural ha contado también con las intervenciones del presidente del Salón Náutico, Luis Conde, y del presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, además de la presencia de autoridades como el secretario de Movilidad del Govern, Manel Nadal, y el vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y expresidente del Puerto de Barcelona, Damià Calvet.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El reglamento, además, incluirá una apuesta para "avanzar en la electrificación", mejorar la eficiencia energética, la gestión del agua y del medio marino, y adaptar las instalaciones portuarias a los impactos negativos provocados por el cambio climático.

Por último, la consellera ha remarcado que el texto contemplará la modernización del sistema portuario, que es "un trabajo compartido con los concesionarios, con los operadores, con los clubes, con las empresas, con las entidades del sector".

"La Generalitat tiene que ejercer este papel de planificador, de desplegar estas herramientas, de ordenar, de facilitar la actividad y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que tienen que llegar", ha añadido.

"MÁS INTERNACIONALIDAD" AL SALÓN

Por su lado, el presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha defendido "dar más internacionalidad" al evento, que en 2026 se celebra del 14 al 18 de octubre con 170 expositores y 200 embarcaciones.

Pese a ello, Conde ha defendido que el Salón es el mayor evento de este tipo en España y uno de los principales de Europa, y ha remarcado que la edición de este año cuenta con novedades y "marcas de altísima calidad".

"El resultado de este salón náutico es el resultado de un plan estratégico que hicimos gracias a la Copa América", ha dicho el presidente en referencia a la imposibilidad de celebrarlo en 2024 a causa de la competición, cosa que llevó a los organizadores a aprovechar para escuchar las demandas de los expositores y planificar mejor las ediciones futuras.

En este sentido, Conde ha afirmado que el salón no puede ser igual que hace 10 años, y ha reconocido que la primera edición en la que se aplicó este plan, la de 2025, tuvo "bastantes fallos" que ha confiado subsanar este año.

TOP 5 DE LOS SALONES NÁUTICOS EUROPEOS

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha puesto en valor que el evento se ha situado en "el top 5 de los salones náuticos europeos", aunque también ha situado la voluntad de ganar internacionalización como prioridad para ganar posiciones en esta clasificación.

"Para nosotros es una plataforma que proyecta no solo el Puerto, no solo a la náutica, sino que proyecta a la ciudad", ha añadido Relat en referencia al Salón, que a su juicio refuerza el papel de la ciudad anfitriona como capital del Mediterráneo y punto de encuentro.

Relat ha opinado que el evento es un "ejemplo claro de lo que representa Fira de Barcelona", por su capacidad de hacer de motor del progreso económico y social de Catalunya.