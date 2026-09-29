Paneque espera que se convalide el decreto de vivienda y que "ayude" a las políticas de Catalunya

La portavoz del Govern de Catalunya, Silvia Paneque, ofrece una rueda de prensa, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, espera que existan las mayorías necesarias para la convalidación de los dos decretos ley sobre vivienda que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, y que estos esta "mayor regulación ayude" a la ya existente en Catalunya.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, ha sostenido que algunas regulaciones que prevén estos decretos referentes a los usos temporales de los alquileres, por ejemplo, ya están reguladas con las competencias propias de la Generalitat, pero que este refuerzo puede ayudar.

"Es del todo necesario que algunas de las políticas que hemos avanzado desde Catalunya puedan contar también con este paraguas a nivel estatal", ante, por ejemplo, recursos de inconstitucionalidad por posible invasión de competencias.

Ha añadido que con el Gobierno comparten agenda y propuestas en materia de vivienda, y que la ministra, Isabel Rodríguez, "muchas veces ha puesto el ejemplo de Catalunya" como la comunidad autónoma que primero aplicó la Ley de Vivienda estatal.

Respecto a las críticas por las negociaciones a última hora de los decretos, ha negado que haya sido así: "A contrarreloj, no exactamente. Este decreto ya tuvo su trámite parlamentario en el Congreso, el Gobierno impulsó esta regulación en su momento y no obtuvo una mayoría", en referencia a decretos anteriores que no contaron con el apoyo, entre otros, de Junts.