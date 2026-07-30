Paneque inaugura la conexión de Cabrera d'Anoia (Barcelona) con la ATL tras invertirse 2,2 millones

La consellera de Territorio Sílvia Paneque - GOVERN

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inaugurado este jueves la puesta en servicio de las obras de conexión de Cabrera d'Anoia (Barcelona) con la red de abastecimiento Ter-Llobregat (ATL), con una inversión de 2,2 millones de euros, y ha defendido "garantizar el agua más allá del impacto del cambio climático".

En un acto con el alcalde, Joan Manuel Díaz Calvo, la consellera ha subrayado: "Hoy dejamos atrás la vulnerabilidad y establecemos un servicio de garantía estable y duradero para Cabrera d'Anoia", informa la Conselleria en un comunicado.

La nueva conexión permitirá suministrar hasta 90.000 metros cúbicos anuales de agua procedentes de la red Ter-Llobregat, equivalente a unos 246 metros cúbicos diarios.

Con esta actuación, Cabrera d'Anoia incorpora una fuente alternativa de suministro y deja de depender exclusivamente de los recursos subterráneos locales, una situación que se había agravado durante la sequía entre 2021 y 2024.

"Cabrera fue la cara negativa de la sequía, con un sufrimiento muy grande de abrir el grifo y que no saliera agua. Eso no tiene que volver a pasar nunca", ha añadido.

El proyecto ha consistido en construir una tubería de derivación que parte de la conducción que transporta el agua producida a la planta potabilizadora del Llobregat, en Abrera, hasta el depósito de Masquefa.