Paneque prevé presentar este enero el consejo de administración de la empresa mixta de Rodalies

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, prevé dar a conocer antes de que termine el mes de enero el nombre de los 5 miembros del consejo de administración de la nueva empresa mixta Gobierno-Generalitat de Rodalies que escogerá la parte catalana.

"Respecto a los nombres o las 5 personas que deben conformar la parte catalana de la empresa de Rodalies, los próximos días, antes de acabar el mes de enero, estaremos en disposición de dar a conocer estos nombres", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu, este miércoles.

Ha dicho que en el Govern han estado centrados en cerrar el acuerdo sobre el modelo de financiación y que debe presentarse en los próximos días, y que "a continuación" se podrá cerrar esta otra cuestión.