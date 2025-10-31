Paneque reivindica los puertos y lonjas como baluartes de la "cultura de mar" de Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una visita al Port de l'Escala (Girona). - GENERALITAT

GIRONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicado los puertos y lonjas como baluartes de la "cultura de mar" en Catalunya, en una visita a las obras de adecuación de los edificios de la dársena pesquera y de renovación de las redes de servicios del Port de l'Escala (Girona).

Sobre esta operación, la consellera ha especificado que los 2,5 millones que la Generalitat ha destinado "han permitido iniciar las obras de emergencia en la lonja de pescado y en las infraestructuras afectadas por los fuertes temporales de viento de tramontana de 2024", informa el Departamento en un comunicado este viernes.

Durante la visita, también ha inaugurado la exposición 'Els ports de Catalunya, un mar de paraules', organizada por Plataforma per la Llengua con el apoyo de la Generalitat, y la han acompañado el presidente de la entidad en defensa del catalán, Òscar Escuder, y el alcalde de l'Escala, Josep Bofill.

"Los puertos y lonjas son espacios de encuentro, de intercambio, espacios de trabajo de gran importancia económica y social. Es la cultura de mar que amalgama un conjunto de valores compartidos que también son valores de Catalunya", ha destacado.

Catalunya cuenta con 780 kilómetros de costa y con un sistema portuario formado por 47 puertos, de los que 45 son competencia de la Generalitat y los dos restantes (Barcelona y Tarragona) son estatales de interés general.