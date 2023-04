Parera erige a Valents para "acabar con el tripartito" de Colau, Collboni y Maragall

Asegura que no va a "ceder" sus votos y aspira a movilizar electores de PP, Cs y Vox

La candidata de Valents a la Alcaldía de Barcelona y presidenta del partido, Eva Parera, ha erigido a su formación como la candidatura para "acabar con el tripartito" de Ada Colau (BComú), Jaume Collboni (PSC) y Ernest Maragall (ERC) al considerar que su programa es el más contrapuesto al de los tres partidos.

En el marco de una ronda de entrevistas de Europa Press a los candidatos por Barcelona, ha asegurado que no se plantea "ceder los votos a nadie" porque quiere gobernar sola, y que, de no ser así, se volverá a reeditar el tripartito, en sus palabras.

Parera ha reivindicado la capacidad de su partido de decidir el mismo día de los comicios sobre las alianzas postelectorales ya que, a su parecer, Jaume Collboni y el candidato del PP, Daniel Sirera, tendrán que consultar posibles pactos con las ejecutivas nacionales: "Todo el mundo está atado de manos", ha opinado.

Del alcaldable de Junts, Xavier Trias, ha considerado que está replicando en su lista al gobierno del expresidente de la Generalitat Quim Torra y ha criticado que se postule literalmente como la convergencia el orden porque "Barcelona ha sufrido el 'procés' la que más, y esto es obra y gracia de JxCat, el partido de Trias por mucho que quiera esconder sus siglas".

Pese a que la estrategia inicial de la líder de Valents era concurrir a las elecciones en coalición con el PP, Cs y Vox, no ha logrado finalmente cerrar el acuerdo porque, tanto PP como Cs, "siempre que han hablado de la unión del constitucionalismo lo han hecho desde el aspecto de la absorción".

Sobre Vox, ha considerado que los 11 diputados en las autonómicas eran de electores no militantes, y ha confiado en que la claridad de Valents sobre su programa en temas como el feminismo, la delincuencia, los menores no acompañados y la ocupación puede atraer al votante de Vox, "que es una persona que quiere mucha claridad".

SIN CONCEJALÍA DE FEMINISMO

Parera ha reiterado que eliminará la concejalía de Igualdad y Feminismo y las políticas en este ámbito, ya que la igualdad de sueldo, de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres ya las recoge la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores: "No necesitamos ninguna concejalía ni ningún ministerio, hinchados de dinero".

Ha pedido "no obsesionarse con la contaminación en la ciudad", ya que son puntos concretos --según ella-- donde no se cumple la calidad del aire; ha propuesto como medidas potenciar el uso de la moto y del transporte público, y ha criticado que el actual Gobierno municipal "no tiene capacidad de electrificar" la movilidad de la ciudad.

De llegar a gobernar, quieren revertir las 'supermanzanas' que no estén bien planteadas ni en el lugar indicado, ha detallado Parera, como la del Eixample, porque "es más económico revertirla (que cifran en 50 millones) que el coste de continuarla".

RESTAURACIÓN Y VIVIENDA

Valents también quiere consolidar la bonificación del 75% de la tasa de terrazas, unificar los cierres de terrazas de toda la ciudad a las 12 de la noche y a la 1 los fines de semana, y para la vivienda, Parera ha admitido que, a corto plazo, "desgraciadamente no hay ninguna solución efectiva" frente al aumento de precios del alquiler.

Sin embargo, ha planteado construir viviendas temporales para las familias de la mesa de emergencia con impresoras 3D, en el marco de un proyecto que cuenta con financiación europea, "bastante más digno que los contenedores", en una crítica al Alojamiento de Proximidad Provisionales (Aprop) construido este mandato.

En materia de seguridad, Parera propone aumentar el patrullaje, los recursos materiales de la Guardia Urbana con cámaras para los agentes y pistolas táser, y el apoyo institucional, además de "dejar de pagar desde el Ayuntamiento a los abogados para los delincuentes".

Valents concurrirá por primera vez a unas elecciones municipales con entre 90 y 100 candidaturas que aglutinan hasta 76 concejales --algunos del PP y de Cs-- con "un grosor importante" de ediles de siglas municipalistas, en una formación que Parera ha reivindicado de ámbito municipal y que quiere concurrir en todos los comicios que se celebren en Catalunya.