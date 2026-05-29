El Parlament debatirá si pide al Govern un "buen acuerdo" con los docentes con mejoras salariales

Archivo - Diputados durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatirá en el pleno de la próxima semana sobre la necesidad de un pacto por la calidad educativa que incluya, entre otras cuestiones, un "buen acuerdo con las organizaciones sindicales" de los docentes con un plan plurianual de mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

Lo hará a iniciativa de Junts, que ha presentado una moción sobre el sistema educativo, en que también reclama incluir en el pacto la reducción de ratios y la incorporación de profesionales de apoyo en todos los centros.

Además, ven necesario reducir la burocracia para los centros educativos, "proteger institucionalmente la autoridad pública del docente" y garantizar el catalán como lengua vehicular del sistema.

En otra moción, también de Junts, se debatirá si el Parlament condena las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente, "una práctica que afecta a derechos fundamentales como la libertad de reunión, de asociación y de expresión, y que hasta la fecha no ha comportado ninguna asunción de responsabilidad política".

Se debatirán y votarán las mociones el miércoles, en el contexto de las negociaciones entre el Govern y los sindicatos, en huelga desde hace semanas para exigir mejores condiciones laborales y salariales.