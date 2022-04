El Parlament pide al Govern aumentar la oferta pública de plazas de sanitarios

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción presentada por la CUP que reclama que el Govern aumente la oferta pública de plazas de profesionales sanitarios y ponga fin a los contratos temporales y eventuales, que ha obtenido el voto a favor de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que ha votado en contra.

La Cámara también ha aprobado ampliar las plazas de MIR y IIR, pero ha rechazado rebajar la edad de jubilación del personal sanitario público y avanzar hacia un modelo sanitario de titularidad y gestión pública.

En el debate, la diputada de la CUP Laia Estrada ha destacado que la moción contempla once puntos basados en las reclamaciones de los sindicatos sanitarios, y ha explicado que no han aceptado algunas enmiendas de los grupos porque no querían "modificar las reivindicaciones" de los trabajadores.

El portavoz de los comuns, David Cid, ha reclamado que se consoliden los refuerzos de la sanidad que se hicieron durante la pandemia, y ha pedido una estrategia para que los profesionales no se vayan a la privada, a otras comunidades autónomas o al extranjero porque "las condiciones son más competitivas".

La socialista Assumpta Escarp ha llamado al Govern a destinar más recursos a la sanidad y "no esconderse detrás de la infrafinanciación", y le ha pedido que aborde las demandas de los profesionales y cumpla los acuerdos aprobados en el Parlament.

Anna Grau (Cs) ha lamentado que la moción "se queda en la superficie, es como querer curar el cáncer con una tirita", y ha pedido destinar más fondos a la transparencia de la gestión del sector público.

El republicano Juli Fernàndez ha dicho que comparten mayoritariamente el diagnóstico de los problemas del sector pero no todas las soluciones que propone la moción, tras lo que ha apostado por incrementar las plazas MIR e IIR y ha defendido la incorporación de nuevos perfiles impulsada por la Conselleria.

JUNTS, PP Y VOX

Por parte de Junts, Titon Laïlla ha afirmado que no comparten que se deba avanzar hacia un sistema de titularidad y gestión únicamente pública, ni tampoco que las agendas de los especialistas sean gestionadas directamente por la atención primaria, pero sí ha defendido la necesidad de que se destine un 25% del presupuesto a salud.

Maria Elisa García (Vox) ha asegurado que Catalunya tiene una necesidad de incrementar su personal sanitario, pero ha culpado al independentismo de la situación: "Su supremacismo imposibilita que sanitarios de otros territorios vengan a trabajar aquí", y ha criticado que voten en contra de iniciativas de Vox que piden más personal sanitario.

Desde el PP, Lorena Roldán ha sostenido que los problemas en el sistema sanitario, un año después de que comenzase la legislatura, siguen igual, y ha afirmado que "quizás el Govern no tiene las herramientas necesarias, pero no las tiene por una cuestión de prioridades".