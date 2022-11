El Parlament pide al Govern destinar el 25% del Presupuesto de salud en 2023 a atención primaria

También reclama recuperar el personal que los EAT tenían en 2010

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves una moción de los comuns que insta al Govern a destinar el 25% del Presupuesto de salud en 2023 a atención primaria y recuperar la dotación de personal --médicos, enfermeras, personal administrativo y trabajadores sociales-- que los Equipos de Atención Primaria (EAP) tenían en 2010, cubriendo ausencias por bajas, vacaciones y jubilaciones.

El texto, que ha salido adelante en su totalidad, también ha reclamado que se garantice la accesibilidad a los centros de atención primaria en un máximo de 48 horas, así como la reapertura de todos los consultorios médicos con los mismos servicios de los que disponían antes de la pandemia.

También solicita parar el proceso de concentración pediátrica en todo el territorio; impulsar la internalización del Transporte Sanitario y del 061; poner en marcha un teléfono gratuito de atención al suicidio y reforzar el servicio de apoyo psicológico dirigido a jóvenes para detectar y atender, de forma preventiva, problemas de salud mental.

En otro punto se pide el impulso de un plan de choque para afrontar la jubilación de miles de facultativos en los próximos cinco años y destinar los recursos económicos necesarios para establecer, en la negociación del convenio del SISCAT, un calendario para la equiparación de las condiciones laborales de todos los trabajadores sanitarios.

DEBATE

El diputado de los comuns David Cid ha alertado de que la sanidad pública catalana está "en situación crítica, al límite y en una encrucijada, y hasta hay profesionales que dicen que está prácticamente en quiebra", y por ello ha presentado la moción como una hoja de ruta para la Conselleria de Salud y también para la negociación del proyecto de Presupuestos del Govern con su grupo.

Desde ERC, el diputado Jordi Albert ha avalado destinar el 25% de las cuentas de salud a atención primaria, dejando claro que este porcentaje debe proceder de "mayores ingresos" y no de un reequilibrio presupuestario, y ha confiado en que lograrán un acuerdo con los profesionales para mejorar sus condiciones laborales.

Por parte de la CUP, la diputada Laia Estrada ve poco ambiciosa la moción para un ámbito en el que "se debe actuar ya porque hay una situación de urgencia", y ha criticado que todos los consellers de Salud, también el actual, apuesten por el sistema de concertación público privado.

La diputada del PSC, Assumpta Escarp, ha confiado en que la moción sirva como guía de actuación en muchos de los puntos que plantea, y cree que se deberá hacer "un esfuerzo muy importante" si se quiere llegar a destinar el 25% del Presupuesto de salud a la atención primaria.

También se ha referido a ello la diputada de Junts Titón Laïlla, que ha añadido en su intervención la importancia de abordar la situación de jubilaciones y la falta de profesionales en el sector, entre otras cuestiones.

CS Y VOX

La diputada de Cs Anna Grau ha argumentado el voto a favor de su grupo en la moción en puntos como el que pide destinar el 25% del Presupuesto de salud a la atención primaria, y cree que su contenido pone "el dedo en la llaga en los injustos y crueles recortes" que sufrió el sector.

Desde Vox, la diputada Maria Elisa García ha acusado a los comuns de copiar propuestas presentadas por su grupo, a las que han dado apoyo, mientras que han rechazado otros puntos por considerar que tenían una "deriva comunista" o populista, en sus palabras.

En el debate de la moción también han intervenido dos diputados no adscritos, Daniel Serrano (ex del PP) y Antonio Gallego (ex de Vox): el primero ha observado que destinar el 25% del Presupuesto de salud a atención primaria es un objetivo "ambicioso que se antoja complicado", y el segundo ha manifestado su voto favorable a gran parte de la moción salvo los puntos que se oponen a la sanidad privada.