El Parlament pide al Govern una reforma curricular para una "enseñanza democrática y crítica"

El pleno rechaza que se eliminen conciertos con escuelas "elitistas" con el 'no' de ERC y Junts

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP que pide al Govern impulsar una reforma curricular en todas las etapas educativas para "una enseñanza democrática y crítica, que incluya los conocimiento del cuidado y el trabajo, y los valores de una cultura feminista, antifascista y antirracista".

Este punto de la moción ha salido adelante con el voto favorable de PSC, ERC, Junts, CUP y comuns, la abstención de Cs, y el voto en contra de Vox y el PP.

La iniciativa 'cupaire' también reclama fomentar el uso social del catalán en el ámbito escolar y garantizar la lengua catalana como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo.

Además, la moción reclamaba al Govern finalizar los conciertos con "las escuelas elitistas, discriminatorias y excluyentes con las diversidades y que segregan por sexo", así como prohibir y eliminar el pago de cuotas en los centros concertados, pero este punto no ha salido adelante porque solo CUP y comuns han votado a favor, el PSC se ha abstenido y el resto de grupos, entre ellos los socios del Govern ERC y Junts, han votado en contra.

Esta votación se produce nueve días después de que el Govern haya anunciado que no renovará el concierto a los 11 centros educativos catalanes que segregan por sexo a partir del próximo curso, el 2022-2023.

DEBATE

El diputado de la CUP Carles Riera ha presentado la moción y ha criticado que la existencia de escuelas privadas y concertadas provoca que el sistema educativo catalán no sea del todo inclusivo, ya que cree que son "segregadoras", por lo que ha apostado por una red escolar única y pública.

También ha defendido acabar con "toda educación segregadora" el diputado de los comuns Joan Carles Gallego, que ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un modelo escolar inclusivo y no segregador, y cree que el primer paso para ello es que la escuela pública sea el eje fundamental del sistema educativo.

La diputada socialista Esther Niubó ha explicado su voto mayoritariamente favorable a la moción porque están a favor de dotar de más recursos a la educación para atender las necesidades especiales de los alumnos y abordar una reducción de las ratios, y ha criticado que los últimos ejecutivos catalanes "no han abordado" la segregación y la escuela inclusiva.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha defendido que la escuela inclusiva debe ser compatible con preservar las escuelas especiales y también ha pedido que se acabe la "cruzada" contra las escuelas segregadas por sexo, pese a que no lo considera la mejor de las fórmulas, pero cree que se debe respetar el derecho a escoger de los padres.

Por parte de Junts, la diputada Anna Erra ha apostado por "superar la dicotomía entre centros públicos y privados" y caminar hacia la integración, y también ha asegurado que se sienten cómodos en los puntos de la moción sobre la defensa del catalán como lengua vehicular y en la inclusión en espacios como los comedores y las actividades extraescolares.

Najat Driouech (ERC) ha subrayado el compromiso del Govern de no renovar los conciertos con las escuelas que segregan por sexo, aunque ha reconocido que "no se pueden finalizar los conciertos de hoy para mañana", y ha explicado que se abstendrán en el punto que pide la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años porque lo que pide implica una competencia no exclusiva del Govern sino también de los ayuntamientos.

El diputado Manuel Jesús Acosta (Vox) ha sostenido que en esta moción "se mezclan perogrulladas con delirios totalitarios", y ha defendido las escuelas que segregan por sexo como modelos de éxito, necesarias y adecuadas, en sus palabras.

Desde la bancada del PP, Eva Parera ha acusado a la CUP de sectaria porque cree que quieren obligar a los padres a llevar a sus hijos a las únicas escuelas que los 'cupaires' consideran válidas: "Ustedes no defienden la escuela pública, ustedes atacan a la escuela concertada", y considera que lo hacen por motivos ideológicos y no educativos.