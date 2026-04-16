El Parlament pide incorporar la historia y cultura del pueblo gitano en los currículums educativos

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), durante el pleno del Parlament
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), durante el pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: jueves, 16 abril 2026 19:03
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BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha reclamado este jueves al Govern que incorpore de forma efectiva la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano en los currículums educativos, los equipamientos culturales y las políticas públicas de memoria, para combatir los estereotipos contra el pueblo gitano y avanzar en su reconocimiento institucional.

Se trata de un punto de una moción de los Comuns sobre las políticas de reconocimiento e inclusión del pueblo gitano y contra el antigitanismo que ha contado con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP; la abstención de PP y Aliança Catalana y el voto contrario de Vox.

Otros puntos aprobados de la moción piden impulsar un espacio de memoria del pueblo gitano en Catalunya como herramienta de reconocimiento, reparación y divulgación, así como un programa específico que reconozca su persecución histórica y su resistencia.

También se reclaman medidas para reducir las desigualdades en la educación, en la ocupación laboral y su desarrollo económico, para combatir la "discriminación y exclusión residencial" que padecen e incorporar su perspectiva en las políticas de salud, así como medidas de protección y fomento de la lengua romaní.

Finalmente, se solicita impulsar un plan específico para promover los derechos de las mujeres gitanas e incorporar la perspectiva de "los feminismos interseccionales en todas las políticas públicas dirigidas al pueblo gitano"

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