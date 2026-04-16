El Parlament pide incorporar la historia y cultura del pueblo gitano en los currículums educativos

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), durante el pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha reclamado este jueves al Govern que incorpore de forma efectiva la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano en los currículums educativos, los equipamientos culturales y las políticas públicas de memoria, para combatir los estereotipos contra el pueblo gitano y avanzar en su reconocimiento institucional.

Se trata de un punto de una moción de los Comuns sobre las políticas de reconocimiento e inclusión del pueblo gitano y contra el antigitanismo que ha contado con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP; la abstención de PP y Aliança Catalana y el voto contrario de Vox.

Otros puntos aprobados de la moción piden impulsar un espacio de memoria del pueblo gitano en Catalunya como herramienta de reconocimiento, reparación y divulgación, así como un programa específico que reconozca su persecución histórica y su resistencia.

También se reclaman medidas para reducir las desigualdades en la educación, en la ocupación laboral y su desarrollo económico, para combatir la "discriminación y exclusión residencial" que padecen e incorporar su perspectiva en las políticas de salud, así como medidas de protección y fomento de la lengua romaní.

Finalmente, se solicita impulsar un plan específico para promover los derechos de las mujeres gitanas e incorporar la perspectiva de "los feminismos interseccionales en todas las políticas públicas dirigidas al pueblo gitano"