El Parlament rechaza la inhabilitación de Torra y lo ratifica como presidente de la Generalitat

Actualizado 04/01/2020 22:42:43 CET

Exige "el fin de la represión, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha aprobado este sábado una propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP que rechaza la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que "pretende inhabilitar" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, pide acometer todos los recursos judiciales oportunos y ratifica a Torra al frente de la Presidencia de Catalunya.

El punto de la resolución que "ratifica como diputado del Parlament y presidente de la Generalitat" a Quim Torra ha salido adelante con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, los votos en contra de PSC y PP, y la abstención de los comuns, mientras que los diputados de Cs no han votado y han levantado las manos para escenificarlo.

El texto aprobado exige "el fin de la represión, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya, la amnistía de los presos, el libre retorno de los exiliados y la plena garantía en el ejercicio y la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Catalunya, y la necesidad de impulsar un Acuerdo Nacional para defenderlo".

Gemma Geis (JxCat) ha reivindicado que la defensa de la Presidencia de la Generalitat es una "cuestión de radicalidad democrática" y ha advertido de que los demócratas no se pueden poner de perfil ante esta situación.

La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha destacado la importancia de la unidad del independentismo frente a la "represión" del Estado mostrada al presentar la propuesta de forma conjunta, aunque ha subrayado que el gran acuerdo con el que quieren conseguir la república catalana debe interpelar a actores más allá del independentismo.

La CUP ha votado a favor para apoyar a Torra a pesar de que, en su discurso, la diputada Natàlia Sànchez ha afirmado que el Govern está agotado, por lo que en otras circunstancias les gustaría "superar esta legislatura y empezar otra".

La portavoz de los comuns en el Parlament, Susanna Segovia, ha afirmado que la JEC "no es quién" para quitar el acta de diputado a Torra ni para inhabilitarlo y que apoyan la moción, no porque estén a favor de Torra, que no lo están, sino para preservar la institución de la Presidencia.

La portavoz del PSC en la Cámara, Eva Granados, ha explicado que no consideran que una propuesta de resolución pueda ratificar el cargo de un presidente del Govern, por lo que ha pedido "respeto y rigor", y ha acusado a JxCat, ERC y la CUP de retorcer el reglamento para mostrar el apoyo a Torra.

Por parte de Cs, Lorena Roldán ha insistido en que Torra está inhabilitado y ya no puede ser presidente de la Generalitat, por lo que cree que "si tuviera un mínimo de ética, no podría firmar decretos ni sentarse en este escaño".

Desde la bancada popular, Santi Rodríguez ha explicado que iban a votar en contra porque detectan "diez falsedades" en el documento, y ha asegurado que la propuesta de resolución no tiene valor jurídico para ratificar al presidente de la Generalitat en el cargo.