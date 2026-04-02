Parlem Telecom estima unos ingresos de hasta 49 millones en 2025, un 10% menos de lo previsto

Archivo - El ceo de Parlem Telecom, Ernest Pérez-Mas - PARLEM TELECOM - Archivo

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operadora de telecomunicaciones Parlem Telecom ha estimado este jueves unos ingresos consolidados de entre 48,5 y 49 millones de euros en el ejercicio 2025, lo que representa un grado de cumplimiento de aproximadamente el 90% respecto a los 54 millones que la compañía previó inicialmente en abril de 2025.

Según ha informado la sociedad al BME Growth en un avance de resultados para 2025, el sector de las telecomunicaciones en España "continúa operando en un entorno especialmente exigente, marcado por la consolidación de los principales operadores y una elevada presión deflacionista en precios en el segmento residencial".

En este marco, ha destacado que la intensificación de las ofertas low cost y ultra low cost, basada en "estrategias de precios muy agresivos y con niveles de rentabilidad limitados", junto con un incremento sostenido de los costes de adquisición de clientes, ha acentuado las tensiones competitivas, según la compañía.

Como consecuencia de este escenario, Parlem Telecom estima unos ingresos consolidados de hasta 49 millones de euros en 2025, un 10% menos de lo esperado hace casi un año, y un Ebitda en un rango de entre 2,5 y 3 millones de euros, que refleja un cumplimiento de entre el 42% y el 50% de la previsión anterior de 6 millones.

En respuesta a este entorno, la sociedad ha iniciado un conjunto de medidas orientadas a la generación en caja, la optimización de la eficiencia comercial y el refuerzo del control de costes en todas las áreas de negocio, con el objetivo de "reducir el nivel de endeudamiento" y afrontar su siguiente fase de desarrollo.

PLAN DE NEGOCIO CON IA

Asimismo, Parlem Telecom prevé presentar en las próximas semanas una actualización de su Plan de Negocio para el periodo 2026-2028, que incorporará, entre otras iniciativas, una revisión de sus procesos operativos apoyada en herramientas de inteligencia artificial (IA).

De esta forma, pretende mejorar la automatización y optimización de procesos, que "previsiblemente permitirán alcanzar eficiencias de costes de hasta aproximadamente un 20%".