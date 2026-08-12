Parlon ve "posible" mucha movilidad en coche por el eclipse y pide escalonar la vuelta

Archivo - La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha explicado este miércoles que ve "posible" que haya mucha movilidad en coche hacia el sur y oeste de Catalunya por el eclipse solar total aunque espera que la AP-7 no se colapse y ha pedido escalonar la vuelta.

Parlon ha sostenido que el dispositivo de los cuerpos de seguridad y emergencias ya contempla una alta movilidad en coche de particulares y ha explicado que este martes ha habido un incremento de las destinaciones hacia las Terres de l'Ebre con transporte público, un "buen indicador" de que se ha planificado el viaje, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sobre el transporte privado, ha señalado que al estar en período estival y de vacaciones es "difícil" relacionar el aumento de vehículos con el eclipse.

Ha recordado que en la AP-7 hay restricciones a los camiones de alto tonelaje entre Martorell (Barcelona) y Ulldecona (Tarragona) en sentido sur y en la N-340 desde Vilafranca en sentido sur desde este miércoles a las 17 a las 00 horas y ha pedido a los vehículos no pararse en el arcén a observar el eclipse.

Ha insistido en que el despliegue de seguridad cuenta con 700 agentes de los Mossos d'Esquadra y 150 de los Agents Rurals, que vigilarán que no se acceda a los espacios naturales cuyo acceso está prohibido, como el Parque Natural de Els Ports o Parque Natural de la Serra de Montsant (Tarragona).

Preguntada por dónde verá el eclipse, ha afirmado que lo hará desde Dice que verá el fenómeno desde el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (Cecor) de Reus o desde Roquetes (Tarragona).