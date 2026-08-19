Paseo de Gràcia es el eje comercial "más exclusivo" de Barcelona: 340 euros por m2, según un informe

Archivo - Varias personas en el Paseo de Gracia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paseo de Gràcia de Barcelona es el eje comercial "más exclusivo" de Barcelona, con rentas que superan los 340 euros/m2 al mes, cuatro veces superiores a las de la avenida Diagonal (85 euros/m2), según el último informe elaborado por Laborde Marcet en colaboración al Grupo ST, informa la consultora en un comunicado este miércoles.

Portal de l'Àngel (290 euros/m2) y Pelai (120 euros/m2) completan el ranking de las calles 'prime' más cotizadas de la ciudad, según el informe sobre el mercado retail de Barcelona, que "confirma una creciente polarización entre las ubicaciones más exclusivas de la ciudad y el resto de las zonas comerciales".

En términos absolutos, instalarse en paseo de Gràcia supone pagar unos 260 euros más por metro cuadrado al mes que en la avenida Diagonal, lo que equivale a un precio más de cuatro veces superior.

"Los ejes 'prime' ya no compiten únicamente por disponibilidad comercial, sino por ofrecer visibilidad, posicionamiento de marca y capacidad de generar experiencia", explica la director of Retail & High Street de Laborde Marcet, Clara Matías.

Añade que las grandes firmas buscan ubicaciones que refuercen su posicionamiento y "eso explica que las calles más exclusivas mantengan rentas muy superiores al resto del mercado".