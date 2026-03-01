Patricia López Arnaiz, Mejor actriz protagonista en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Los Domingos'

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Patricia López Arnaiz ha obtenido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor actriz protagonista por su papel en la película 'Los Domingos'.

En esta categoría también competían Ángela Cervantes, por 'La furia' Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'; Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'; y Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).