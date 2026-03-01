Patuano (Cellnex) reclama que la regulación europea facilite las inversiones

El ceo de Cellnex, Marco Patuano - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Cellnex, Marco Patuano, ha reclamado que la regulación europea en su sector cambie para que facilite la inversión y ha avisado de que, si no lo hace, "Europa quedará atrás".

Lo ha dicho este domingo durante unas sesiones estratégicas en las que también han participado el coo, Simone Battiferri, y el cso, Vincent Cuvillier, en un acto previo al Mobile World Congress (MWC), que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del lunes al jueves.

El ceo de la empresa ha dicho que los reguladores deben entender que las nuevas tecnologías requerirán un mayor uso de los datos y que, para poder afrontar este aumento, el sector debe poder invertir.

Ha puesto como ejemplo el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), que considera que puede llegar a multiplicar por cinco o seis veces los datos que la red gestiona en la actualidad.

Por otra parte, Patuano ha asegurado que la empresa no tiene a la venta ninguno de sus activos actuales, aunque ha abierto la puerta a posibles desinversiones si llegan ofertas con un "precio correcto".

Ha dicho que, si algún actor muestra interés en los activos de la compañía, evalúan la oferta y, si es suficientemente buena, la aceptan, pero que no hacen "ofertas especiales".

SIMONE BATTIFERRI

Battiferri ha detallado que el 80% del negocio de la empresa procede de las torres; el 10% de DAS, Small Cells y RANaaS; el 5% de fibra, y el 5% de emisiones de televisión.

Francia es el país que aporta un mayor porcentaje de los ingresos (22%), seguido de Italia (18%), Reino Unido (16%), España (14%), Polonia (13%) y el resto de Europa (15%).

El directivo ha añadido que Cellnex está en el podio del número de torres en todos los países donde opera, y que es el principal operador en Francia, Polonia, Países Bajos y Portugal.

VINCENT CUVILLIER

Cuvillier se ha mostrado convencido de que el sector "debe invertir mucho más" y ha dicho que los gobiernos deben rebajar el precio de las licitaciones para renovar el espectro de frecuencias a cambio de destinar el capital a inversiones de la red.

Ha explicado que, con el paso del 4G al 5G, las torres alcanzarán su capacidad máxima, y que todo aquel espectro de radiofrecuencia que se libere con una mayor eficiencia tecnológica se irá llenando con las necesidades de datos de las nuevas tecnologías.

Considera que los gobiernos también deben facilitar la consolidación en el sector de las telecomunicaciones, siempre que una de las condiciones impuestas a esta consolidación sea un incremento de las inversiones.