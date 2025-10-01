Pellicer (CUP) duda de que los presupuestos catalanes para 2026 estén "sobre la mesa ahora mismo"

Archivo - El diputado de la CUP Xavier Pellicer - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cree que el 1-0, del que este miércoles se cumplen 8 años, "hizo temblar" al Estado

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha expresado sus dudas de que los presupuestos de la Generalitat para 2026 estén "sobre la mesa ahora mismo", argumentándolo en las críticas de los socios de investidura del PSC, y ha descartado que la anterior diputada del grupo Laia Estrada dimitiera por una ruptura con el partido.

"Pensamos que sobre la mesa ahora mismo no hay presupuestos. De hecho, los propios socios del PSC están cuestionando que exista un apoyo a estos presupuestos y obviamente la CUP estamos en las antípodas de este PSC que no busca soluciones materiales", ha dicho en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 este miércoles recogida por Europa Press.

Preguntado por si la CUP ha empezado a negociar los presupuestos con el PSC, lo ha rechazado alegando que tampoco "está sobre la mesa".

LAIA ESTRADA

Preguntado por si la dimisión de la anterior diputada de la CUP, Laia Estrada, --a quien Pellicer sustituyó este septiembre-- se debe a una ruptura con el partido, lo ha negado, ha recordado que Estrada aún milita en la formación y ha alegado que no compartía "las prioridades" de la formación.

Repreguntado por si una de las prioridades es pactar o negociar con el PSC, lo ha rechazado: "Creo que no somos una CUP que se plantee pactar con el PSC".

8 AÑOS DEL 1-0

En referencia al referéndum del 1-0, del que este miércoles se cumplen 8 años, ha resaltado que fue, a su juicio, una victoria: "El 1 de octubre hizo temblar un estado tan poderoso como el Estado español".

Preguntado por la extrema derecha y por si situaría en este espectro ideológico al expresidente del Gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha afirmado.