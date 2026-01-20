Pellicer (CUP) pide a Parlon aclarar "si tienen intención de fiscalizar" a los Mossos

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer en rueda de prensa - EUROPA PRESS

Desea una pronta recuperación a Illa y que vea de primera mano "la situación de la sanidad" BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha pedido a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, que aclare "si tienen intención de fiscalizar" las actuaciones de los Mossos d'Esquadra ya que gozan de absoluta impunidad, según él.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la cámara este martes, en relación a la comisión de Interior y Seguridad Pública que se celebrará este miércoles y en la que comparecerán Parlon y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero: "Lo que pedimos al Govern es que, si quien manda es Trapero, que lo nombren conseller".

"Que expliquen abiertamente quién manda en can Mossos, cuales son las políticas del Govern respecto al Departament de Interior y si ya les parece bien lo que pasa o están actuando por omisión o por miedo a enfrentarse", ha añadido.

Ha criticado que en los últimos meses algunas actuaciones "han supuesto vulneraciones de derechos fundamentales, vulneraciones de derechos colectivos y agresiones contra manifestantes" como se han dado, a su parecer, en las movilizaciones en apoyo a Palestina, las protestas en Montserrat (Barcelona) contra la presencia del Rey Felipe VI y en una actuación contra un grupo de jóvenes en Sant Just Desvern (Barcelona).

En este sentido, ha dicho que Parlon debe explicar "por qué los agentes de Mossos d'Esquadra vulneran derechos, sobre todo en el ámbito del orden público, y por qué la conselleria de Interior lo defiende a capa y espada".

Por otra parte, sobre la comparecencia este martes en la Comisión de Investigación sobre la Infiltración de Policías de los Cuerpos del Estado en Movimientos Sociales de un agente de los Mossos, ha criticado que esta declaración sea a puerta cerrada: "Nosotros optaríamos porque se pudiera hacer una comparecencia, si bien protegiendo su identidad y sus rasgos físicos, abierta", ha dicho.

SERVICIO MILITAR

También se ha referido a las "cerca de 3.000 muertes documentadas de 8 millones de personas que realizaron el servicio militar" desde la transición y ha informado que la CUP ha presentado al Parlament una propuesta de declaración institucional para pedir respuestas públicas claras al Estado sobre estos hechos, textualmente.

"En este contexto que diferentes estados europeos están planteando recuperar el servicio militar obligatorio, hacer un posicionamiento claro, que es que el Parlament de Catalunya no quiere que se recupere el servicio militar obligatorio", ha expresado.

Así, ha dicho que los grupos parlamentarios de ERC y Comuns han mostrado su predisposición a sumarse a esta iniciativa, mientras que Junts no ha dado una respuesta definitiva y el PSC les ha anunciado que no se quiere sumar a la propuesta, según él, lo que ha tachado de "vergüenza para un partido que se dice democrático".

ILLA

Sobre la hospitalización del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a causa de una osteomielitis púbica, ha deseado que se recupere "lo más pronto posible" y ha añadido que espera que la situación le sirva para conocer de primera mano la situación de la sanidad pública, en sus palabras.

"Esperamos sobre todo que esta experiencia sirva para hacer el giro en las políticas de salud pública", ha sentenciado.

También ha trasladado "todo su apoyo" a las víctimas y familiares del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).