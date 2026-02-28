Penas (Coacb) lamenta que "no hay la potestad o las ganas" de regular el comercio electrónico

Archivo - El presidente del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (Coacb), Ricard Penas - COACB - Archivo

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (Coacb), Ricard Penas, ha lamentado que "no hay la potestad o las ganas" de regular el comercio electrónico por parte de las administraciones en España, en una entrevista a Europa Press.

Penas ha dicho que es un tema que afecta directamente al sector de los agentes comerciales, y que se ha trabajado y se han presentado estudios y reflexiones "pero no se ha llevado adelante ningún proyecto".

Lo considera "una situación injusta que está beneficiando solo a una parte" de las empresas de comercio, e injusta con el pequeño comercio, que no puede competir, y también con los intermediarios, que pierden las comisiones porque el comercio electrónico se salta la cadena de valor.

"Hay prácticas de competencia desleal flagrantes", según el presidente de la entidad, y ha puesto como ejemplo que la misma empresa puede tener clientes en línea y clientes de tienda con márgenes diferentes.

Ha admitido que "es muy difícil poner trabas al comercio internacional", y ha explicado que agentes de diferentes países están trabajando para presentar un posicionamiento común e intentar regular el comercio electrónico en Europa.

Según el presidente de la Coacb, "más del 60% de los agentes comerciales han tenido dificultades provocadas por el comercio electrónico".

PREVISIONES PARA 2026

Penas ha dicho que el sector no tiene la percepción de que 2026 pueda ser un buen año: "La bonanza de los últimos años ha sido extraordinaria y será difícil de mantener".

Ha afirmado que los profesionales del sector están siendo conservadores y están buscando herramientas y maneras de funcionar para hacer frente a las incertidumbres presentes en el mercado.

BARCELONA

Sobre la relación con el Ayuntamiento de Barcelona tras el cambio de alcalde, lamenta que sigue habiendo los mismos desacuerdos: "Creemos que este gobierno ha sido muy de continuidad con los que nos trajo la anterior alcaldesa", y ha añadido que no se da el giro que el sector preveía.

Para Penas, el Consistorio debería replantear algunas políticas y no trabajar en el corto plazo: "Se debe mirar de forma más larga y transversal, y pensar en todos y en los que vienen".

CENTENARIO DEL COACB

Penas ha subrayado que la entidad que preside cumple su centenario en 2026, "un motivo de orgullo, de satisfacción y de hacerlo valer".

"100 años de profesión significa que las cosas se han hecho bien y que se ha creado una estructura estable que ha dado mucha fuerza a los profesionales autónomos que tenemos colegiados", ha celebrado.

El Col·legi organizará una "gran fiesta" para dar a conocer al colectivo y explicar que son garantes de la profesión y su papel en la economía.