Península gestionará la aceleradora de 'start-ups' de IA del BSC por 1,29 millones

Archivo - Ordenador cuántico de MareNostrum Ona en el interior de las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consultora Península Corporate Innovation ha resultado adjudicataria por 1,29 millones de euros de la gestión integral del programa de aceleración de 'start-ups' especializada en Inteligencia Artificial (IA) del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), según se desprende de un anuncio publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El importe de la adjudicación del contrato es de 1,29 millones, siendo la oferta de menor coste del proceso de licitación, y al que se han presentado un total de 7 compañías, todas pymes.

La valoración de las ofertas recibidas se ha estructurado en base a 3 criterios, que son la oferta económica, con una ponderación del 70%; las certificaciones y titulación adicional del personal, de un 20%, y el plan de formación, del 10%.