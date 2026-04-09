Peramato traslada a Espadaler el compromiso de incrementar la plantilla de fiscales en Catalunya

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler - MINISTERIO FISCAL

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha trasladado al conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, el compromiso del Ministerio Fiscal con el aumento de la plantilla de fiscales en toda España y también en Catalunya.

En una reunión este jueves por la mañana en la sede de la Fiscalía General en Madrid, Peramato y Espadaler coincidido en la importancia de que la Fiscalía cuente en Catalunya con los medios materiales necesarios para llevar a cabo su labor, medios que dependen del Govern al estar las competencias en materia de justicia transferidas, informa el Ministerio Fiscal en un comunicado.

En ese sentido han abordado la necesidad de mejorar las instalaciones de las sedes de algunas fiscalías, como la de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y la implantación de la oficina fiscal en las diferentes fiscalías en Catalunya, tanto la Fiscalía Superior como las fiscalías provinciales y de área.

Ambos han acordado "estrechar su colaboración" para la puesta en marcha del expediente judicial electrónico, si bien Peramato ha puesto a disposición de la Conselleria la experiencia del Ministerio Fiscal para tratar de lograr la máxima interoperabilidad entre los sistemas informáticos de Catalunya y otros territorios en materia de justicia digital.

Finalmente, Peramato y Espadaler han coincidido en la importancia de continuar con la aplicación en Catalunya del sistema Barnahus, un "sistema pionero" de atención integral a menores víctimas de violencia sexual con profesionales de salud, educación, servicios sociales, justicia y cuerpos de seguridad.