Pere Aragonès defiende el enfoque social de los Presupuestos catalanes de 2019

Publicado 26/02/2019 16:05:19 CET

Justifica la presentación pública de las cuentas: "Lo tiene que saber la gente"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este martes el proyecto de Presupuestos catalanes de 2019 por su enfoque social, ya que el 75% del incremento de 1.665 millones previsto para el conjunto de Conselleries se destinará a Salud, Educación y Trabajo.

En declaraciones a los medios en el marco de la segunda jornada del Mobile World Congress (MWC), el conseller de Economía también ha justificado haber hecho públicas las cuentas para explicarlas a la ciudadanía: "Entendemos que el proyecto de presupuestos no tiene que quedar privatizado por los grupos parlamentarios, sino que lo tiene que saber la gente".

"Nosotros les hemos ofrecido a todos --los grupos parlamentarios-- reunirnos y explicar el proyecto de Presupuestos. Han dicho que no se querían reunir hasta que el proyecto de presupuesto no fuera público. Ayer lo explicamos públicamente y no solo lo explicamos a los grupos, sino que lo explicamos a la ciudadanía", ha relatado Aragonès.

Ha dicho que esto puede molestar a quienes enfoquen esta cuestión con un criterio electoral y que desde el Govern van con todas las cartas encima de la mesa: "Si hubieran querido saberlo antes podrían haber venido a las reuniones convocadas".

En palabras del vicepresidente, las cuentas presentadas son buenas porque incorporan 1.665 millones de euros más para el conjunto de departamentos y porque atienden las necesidades inmediatas en salud, educación y trabajo, con recursos para introducir becas salario, entre otras cuestiones.

DECRETO LEY VTC

Aragonès también ha asegurado que van a mantener el decreto ley aprobado a finales de enero para regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) pese a que este lunes el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya dictaminara que vulnera el derecho a la libertad de empresa.

"Nuestro compromiso es garantizar un sistema de movilidad que respete los diferentes modelos de movilidad y los diferentes sistemas que hay, los taxis, los VTC", ha aseverado, y ha dicho que estudiarán el dictamen para tomar una buena decisión.

Ha sostenido que lo importante no son las medidas urgentes, sino el modelo de futuro, y ha esgrimido que la ley del transporte de viajeros integral que impulsarán, y que trasladarán al Parlament en los próximos meses, tiene que dar una regulación global del sector que permita su modernización.

"Estamos convencidos de que así será y por tanto estamos focalizados en esta ley de transporte de viajeros futura, que nos tiene que permitir afrontar los retos estructurales más allá de medidas de carácter urgente", ha añadido.

MWC

El vicepresidente de la Generalitat también ha querido trasladar su apoyo a las empresas catalanas que están en el MWC: "De las 2.400 empresas presentes en el Mobile, 77 son empresas de base catalana, por tanto, Catalunya hace una aportación a la transformación digital desde el punto de vista corporativo".

Ha destacado la importancia del impacto del salón en la economía de la ciudad pero también en la economía catalana, además de recordar que Fira de Barcelona ampliará su recinto para tener más de 300.000 metros cuadrados y así "afianzar eventos como el MWC en la ciudad".