3 personas siguen en la UCI tras el accidente de autobús de Lleida, 2 de ellas en estado crítico

Un hombre sacado en camilla del lugar del accidente - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

3 personas siguen ingresadas este jueves en la UCI del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tras el accidente de autobús del miércoles en la ciudad.

Dos están en estado crítico y la otra está estable dentro de la gravedad, mientras una cuarta ha sido trasladada a hospitalización, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este viernes.

Las otras 5 personas ingresadas continúan en situación estable.