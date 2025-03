Pi (Holaluz) dice que la escalabilidad de las empresas pasa por una estrategia competitiva

Queralt (Factorial) lamenta el reto que significa internacionalizarse en Europa

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

La ceo de Holaluz, Carlota Pi, ha explicado que la escalabilidad de las empresas "no solo pasa por el tamaño, es encontrar el camino para tener una estrategia competitiva".

Lo ha dicho este miércoles en la sesión de Mobile World Congress (MWC) 'Decoding International Scalability: How to fail better and be successful to make scaleups grow globally', con el vicepresidente de Factorial, Marcel Queralt, y la ceo de Icex, Elisa Carbonell.

Pi ha explicado que en su empresa tardó nueve años entre que empezó a trabajar en la creación de comunidades energéticas y que "empezó a ver el camino a la escalabilidad".

Ha añadido que, a pesar de que por el momento solo opera en España y Portugal, se han dado cuenta de que su tecnología "se puede comercializar en cualquier país", y que han detectado África como un mercado para explotar.

Queralt ha lamentado las dificultades que tienen las empresas europeas para internacionalizarse y crecer, y ha dicho que, para las empresas tecnológicas, abrir nuevos mercados es la única opción posible.

Ha explicado que cuando se abren nuevos mercados, "la organización se vuelve muy compleja", ya que es necesario tener a un equipo en cada país.

ICEX

Carbonell ha asegurado que el problema de las empresas españolas y europeas para crecer no es de falta de capital, es de canalizar este capital, y ha dicho que en España es necesario impulsar la competitividad de la economía

Ha explicado que la internacionalización es una oportunidad para que las startups puedan escalar su tamaño, y que la eficiencia en este proceso es clave, ya que puede "ahorrar tiempo y dinero".

Por otro lado, ha dicho que la regulación "aún es un reto", pero que todo el mundo está de acuerdo en este diagnóstico y que la nueva normativa europea permitirá un acceso más fácil a un ecosistema europeo integrado de startups.