Pimec y la Diputación de Barcelona crean la Oficina Accelera Pime de Barcelona

Imagen promocional de la iniciativa - PIMEC

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec y la Diputación de Barcelona han puesto en marcha la Oficina Accelera Pime de Barcelona, que cuenta con la colaboración de Smartech Cluster y la subvención de Red.es, informa la patronal en un comunicado este lunes.

El objetivo de la iniciativa es acompañar a más de 900.000 profesionales autónomos y pymes de la provincia en sus procesos de transformación digital.

Cuenta con una red de más de 70 oficinas en toda la provincia, así como las sedes y delegaciones de Pimec y los Centres Locals de Serveis a les Empreses.

Está previsto realizar más de un centenar de actividades grupales, que incluyen jornadas presenciales y virtuales sobre transformación digital, talleres especializados y encuentros de networking con proveedores tecnológicos.

Además se pondrán a disposición de los empresarios herramientas de autodiagnóstico de madurez digital, recursos digitales y apoyo para acceder a ayudas y subvenciones.