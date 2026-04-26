Pisarello (Comuns) lamenta que Collboni no asista a la concentración por Palestina en Barcelona

Concentración en la plaza Universitat de Barcelona contra la guerra en Palestina y el rearme de Israel - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha lamentado que el alcalde Jaume Collboni no haya asistido a la concentración que se ha llevado a cabo este domingo a mediodía en la plaza Universitat de Barcelona contra el rearme de Israel y a favor de Palestina.

Así lo ha expresado en declaraciones a la prensa antes del inicio de la manifestación, convocada por la plataforma Aturem la Guerra y bajo el lema 'Contra la guerra, tombem el rearmament. Otan no. Prou complicitat amb Israel'.

Pisarello también ha afirmado que "está muy bien hacer cumbres progresistas, está muy bien reunirse con líderes progresistas, pero eso tiene que tener una consecuencia práctica, que es ser mucho más firmes con Netanyahu o con Trump".

"Hay que mostrarle a la población que somos una sociedad decidida. En el momento en que nos piden más armas, más armas, más armas, defender más vivienda, más derechos sociales para la gente trabajadora, más derechos sociales para los jóvenes porque es la manera más consecuente de estar contra la guerra y defender una cultura de paz", ha subrayado Pisarello.

Por otro lado, Pisarello ha puesto en valor el papel de la capital catalana en este tipo de protestas: "Una ciudad contra la guerra, una ciudad defensora de una cultura de paz".