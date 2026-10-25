Pisarello (Comuns) pide "investigar qué y quién hay detrás" de los disturbios en Barcelona

Archivo - El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de los Comuns a la Alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha pedido "investigar qué y quién hay detrás" de los disturbios de este sábado en el centro de Barcelona.

"Estamos demasiado acostumbrados a las operaciones e injerencias que buscan instrumentalizar el malestar de la juventud para desactivar las movilizaciones contra el rentismo y la precariedad, criminalizando el legítimo derecho de protesta", ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press.

Ha dicho que se llevan semanas de acampadas y protestas masivas y plurales en defensa del derecho a la vivienda o educación, y "de repente, grupos fascistas salen a atacar a los manifestantes y se producen convocatorias 'anónimas', coordinadas, llamando al saqueo en Barcelona y Madrid".