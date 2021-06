Plaja asegura que no saldrá a "avivar el fuego en temas políticos" como portavoz del Govern

Se estrenará como portavoz del Govern tras el Consell Executiu del próximo martes

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado este viernes que no encontrarán en ella declaraciones que busquen el cuerpo a cuerpo político: "No saldré a avivar el fuego en temas políticos, saldré a dar explicaciones, que seguramente no serán los titulares golosos que puede dar un perfil político".

En una entrevista del Ara recogida por Europa Press, ha avanzado que no hará un periodismo de declaraciones, ya que sus opiniones son personales, por lo que antes de comunicar cualquier posicionamiento deberá abordarla con el Govern de Pere Aragonès: "Habrá un decalaje de tiempo".

"Los tempos periodísticos no pueden marcar la credibilidad y la veracidad de unas declaraciones de la portavoz del Govern", ha dicho Plaja, que no asistirá a los Consells Executius porque sólo pueden hacerlo los miembros del Govern, pero abordará después con éstos los temas que consideren que pueden ser de interés periodístico o de la ciudadanía.

Plaja ha explicado que oficialmente se estrena como portavoz tras el Consell Executiu del próximo martes, y ha bromeado: "Si pudiéramos demorar un poco mi puesta en escena, sería una persona muy feliz. Lo digo en público a ver si el Govern en pleno considera que me puede dar unos días más de rodaje".

CONTRA LAS FILTRACIONES

Como portavoz del Govern no sólo explicará su actuación a la ciudadanía, sino que identificará a los miembros del Ejecutivo que puedan ayudar mejor a que los ciudadanos entiendan su labor en cada caso, y ha dicho a los consellers que las filtraciones distorsionan un discurso coherente: "Sobre todo las interesadas y con maldad no ayudan nunca a una estrategia comunicativa cohesionada".

Ha explicado que ha llegado al cargo tras conversaciones sobre el modelo comunicativo del Govern con el equipo de comunicación del Ejecutivo de Aragonès, y que cuando se le ofreció "no tenía nada que ver" con lo que habían planteado hasta entonces, y ha dicho que el presidente le garantizó que no buscaban a una figura política, sino a una persona con conocimientos de comunicación institucional.

Plaja, que ha asegurado que podría trabajar igualmente por un Govern no independentista, ha relatado que conoce muy poco a Aragonès y que no lo conocía más que de seguir la actualidad, algo que influyó a la hora de aceptar el cargo: "Me están ofreciendo que haga de portavoz por mis cualidades técnicas, porque no me conocen absolutamente de nada".