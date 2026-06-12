La plataforma Filmin adquiere el negocio de distribución de Elastica

Juan Carlos Tous (Filmin) y Enrique Costa (Elastica) - FILMIN/ELASTICA

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de streaming Filmin y la productora y distribuidora Elastica han llegado a un acuerdo por el que Filmin adquiere el negocio de distribución de Elastica, informan este viernes en un comunicado.

El objetivo de esta alianza "sin precedentes en el sector audiovisual español, es consolidar una empresa de referencia en la industria nacional con ambición internacional" y responde a una lógica de integración vertical cada vez más habitual en el mercado europeo de cine independiente, reforzando la apuesta de Filmin por las salas de cine.

El ceo y fundador de Filmin, Juan Carlos Tous, ha asegurado que en Filmin siempre han entendido el streaming como "un complemento a la distribución en cines" y han defendido las salas de cine como el inicio de todo.

"Este acuerdo con Elastica, con quienes compartimos visión y valores, consolida nuestra posición en el mercado y nos permitirá cuidar el mejor cine desde la alfombra roja hasta los dispositivos conectados a Internet", ha añadido.

El fundador de Elastica, Enrique Costa, ha destacado el hecho de compartir "innovación y criterio" con Filmin, que ha definido como un referente en las plataformas de streaming y con la que comparte dedicación y pasión por el cine.

El acuerdo entre ambas compañías, que seguirán operando de manera autónoma y bajo sus respectivas marcas, se limita al área de adquisiciones y distribución de Elastica, y no afectará a otros compromisos, pasados o futuros, que ambas compañías puedan tener con otros actores del sector.

"Somos compañías complementarias y compartimos la idea de que el cine nos hace mejores como personas y como sociedad. Es un paso natural que reconoce la sintonía que ambas compañías tenemos en la manera de entender cuál es la mejor forma de hacer el cine de calidad a los espectadores", señalan desde ambas compañías.