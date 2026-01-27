Plataformas de usuarios de tren se manifestarán el 7 de febrero por las incidencias en Rodalies

Varias personas en la Estación de Sants - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas que agrupan a usuarios de Rodalies han anunciado este martes que convocan una manifestación el sábado 7 de febrero a las 17 horas en Barcelona en protesta por las incidencias y "por un tren digno para todos, para pedir un servicio público de calidad y a lo largo de todo el territorio".

Lo ha explicado la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaraciones a la prensa en la estación de Sants en representación de la Xarxa de Plataformes d'Usuaris de Tren de Catalunya, y ha precisado que el recorrido de la marcha empezará ante la estación de França y terminará en la plaza de Sant Jaume.

La ANC y el Consell de la República (CdRep) también anunciaron para el 7 de febrero una "gran manifestación de país para protestar contra el deterioro de los servicios más básicos y fundamentales".

UNA PROTESTA QUE TOCA "TODAS LAS PUERTAS"

"Llevamos unos días insoportables y, pese a que las comunicaciones con el Govern son diarias, no nos ha quedado más opción que salir a la calle y demostrar nuestra indignación", ha subrayado Gómez.

Ha explicado que contarán con el apoyo de otras entidades, sindicatos y patronales, entre las que ha destacado las plataformas de afectados por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y entidades agrarias, y ha añadido que están en conversaciones para que se adhiera el Sindicat de Llogateres.

"Queremos tocar todas las puertas porque la movilidad lo engloba todo. Queremos vivir en nuestros territorios y no estar condenados a no poder llegar a la capital y también ocurre que hay gente que abandona la capital porque no puede aguantar vivir con estos precios", ha criticado.

SERVICIOS ALTERNATIVOS

Gómez también ha hecho hincapié en que los servicios alternativos que se han habilitado para hacer frente a la ausencia de trenes "no han llegado a todos y no han sido útiles para todos.

"No todos se los han podido pagar pese a haberlos tenido disponibles", ha sostenido.