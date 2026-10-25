Las playas de Barcelona recibieron 5,6 millones de visitantes este verano

Archivo - Grupos de personas en la Playa Nova Icària, a 30 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Barcelona han recibido durante la temporada de baño de 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de octubre, 5,6 millones de visitantes, "la cifra más alta desde que se tienen recursos", informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado.

El consistorio ha asegurado que estas cifras consolidan las playas de la ciudad como uno de los espacios al aire libres más usados durante los meses de verano, sobre todo en junio, julio y agosto, periodo que ha concentrado el 72% del total de usuarios.

La disponibilidad de arena en las playas ha sido similar a la de otros años, pese a un ligera disminución del 0,5% en la superficie media, que se ha situado en 218.171 metros cuadrados, y las playas más visitadas han sido Bogatell, Sant Sebastià, Barceloneta y Sant Miquel.

Se ha recogido un total de 276.300 kilogramos de residuos, lo que equivale a 53,4 gramos por usuario, una cifra que supone una reducción del 52,23% respecto a la temporada anterior.

El servicio de apoyo al baño ha tenido un incremento del 30% de los usos respecto al año pasado, con un total de 63.028 atenciones, y un total de 76.523 deportistas han usado las playas, un 12,4% más que la temporada anterior.

DENUNCIAS

Durante la temporada de baño, se han tramitado más de 95.000 denuncias por conductas incívicas y 884 denuncias relacionadas con bicicletas de sharing, por el abandono de vehículos sin cumplir las normas de aparcamiento y por dificultar el paso y la circulación.

La Guardia Urbana, con 80 agentes de la unidad de la fachada marítima, ha efectuado 220 detenciones y 25 intervenciones en los espigones; se han decomisado 132.444 bebidas y 12.782 artículos diversos, y se han interpuesto 1.198 denuncias por prestación de servicios sin licencia.

El Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament ha realizado 474 servicios en el ámbito marítimo, cifra que supone un aumento del 47,22% respecto a la temporada pasada, y el servicio de socorrismo ha llevado a cabo un total de 109.280 actuaciones, la gran mayoría de carácter preventivo.

La iniciativa Platges sense Fum se consolida con una presencia media de personas fumando o vapeando del 0,38%, lo que supone un descenso desde el 0,62% de la temporada anterior.