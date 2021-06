El pleno de Barcelona rechaza la propuesta de ERC de expropiar terrenos del Puerto

Los republicanos no reciben el apoyo de ningún otro grupo municipal

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona de este miércoles ha rechazado una proposición de ERC que proponía expropiar terrenos del Puerto de Barcelona, como el solar donde se plantea instalar el museo Hermitage, situado en la Nueva Bocana.

La propuesta de los republicanos no ha recibido el apoyo de ningún otro grupo, que han criticado a ERC por presentar una iniciativa "confusa" y que dificulta el entendimiento entre el Ayuntamiento, el Puerto y los promotores del Hermitage, han dicho.

El líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha querido reprobar la gestión del Gobierno municipal, después de que el Gobierno de Colau denegara el convenio con el Puerto para el Hermitage sin el apoyo del PSC.

El republicano ha asegurado que la gestión del Hermitage "no ha sido un ejemplo de un buen gobierno" y ha exigido adoptar un proyecto cultural genuino para el tejido cultural y artístico de la ciudad.

NUEVA RELACIÓN CON EL PUERTO

La teniente de alcalde Janet Sanz ha convenido en que es urgente e indispensable construir una nueva relación ciudad-Puerto: "Hemos visto un Puerto que ha funcionado más como inmobiliaria que como administración pública".

Sin embargo, confía en abrir una nueva etapa en las relaciones con la autoridad portuaria con la llegada del nuevo presidente del Puerto, Damià Calvet, para abordar temas como el proyecto del Hermitage y el futuro de otras parcelas como la del Maremàgnum y el Imax.

El concejal de Turismo, Xavier Marcé, ha defendido que el proyecto del Hermitage en colaboración con el Gran Teatre del Liceu es una "extraordinaria oportunidad para la ciudad" que espera que se concrete en los próximos días.

OPOSICIÓN

Jordi Martí (Junts) también ha criticado la gestión del Gobierno municipal en relación al Hermitage; el concejal de Cs Celestino Corbacho ha asegurado que la proposición de ERC es un 'no' al Hermitage, y Óscar Ramírez (PP) ha pedido proyectos "ilusionantes" para la ciudad.

El líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha reclamado al Ejecutivo municipal un posicionamiento claro sobre si quiere o no que se instale el proyecto del Hermitage en la Nueva Bocana, mientras que la concejal no adscrita Marilén Barceló ha pedido "no poner más obstáculos" a esta iniciativa.