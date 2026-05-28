El pleno de la Diputación de Barcelona se posiciona contra el maltrato a las personas mayores

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret (c), durante un pleno de la Diputación de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves una declaración institucional por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores, que se celebra el 15 de junio.

El vicepresidente cuarto y alcalde de Igualada, Marc Castells, ha leído el texto de la declaracion, que sostiene que cuando una persona mayor sufre discriminación o cualquier forma de maltrato o abuso, "no solo se vulneran los derechos individuales, también se atenta contra los principios de respeto, igualdad y convivencia que sostienen la vida colectiva".

También se ha reafirmado el compromiso de la corporación con la defensa de los derechos y la dignidad de este colectivo.

En esta línea, la Diputación se compromete a seguir impulsando políticas de prevención y detección precoz de los maltratos, fortalecer los mecanismos locales de coordinación entre servicios sociales, salud, seguridad, justicia y la red comunitaria, además de promover la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria.

Por último, la institución llamará el próximo 15 de junio a los ayuntamientos, entidades, servicios profesionales y ciudadanía a "continuar construyendo comunidades más seguras, inclusivas y respetuosas con los derechos de las personas mayores".

VIVIENDA

Por otra parte, el pleno ha rechazado la moción de Vox que pedía destinar inmuebles públicos a la "emergencia residencial" con los votos en contra de PSC, ERC, Junts, En Comú Podem, Tot per Terrassa, Junts per Igualada e Impulsem el Penedès, la abstención del PP y el voto favorable de Vox.

La vicepresidenta primera de la Diputación y alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), ha afirmado que la propuesta no tenía sentido porque la corporación "ya está haciendo estas políticas, que incluso superan hasta todo lo que demandan en la propia moción".

Farrés ha puesto de ejemplo que la corporación destina 12,9 millones de euros a programas de adquisición y rehabilitación de edificios municipales y que tan solo no actúa en donde las decisiones necesitan del apoyo de otras administraciones.