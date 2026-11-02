La población de Catalunya crece en 26.973 personas en el primer semestre de 2026, hasta 8.237.683

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas, a 30 de junio de 2023, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Catalunya se ha situado en los 8.237.683 habitantes a 1 de julio de 2026, cifra que representa un aumento de 26.973 personas durante el primer semestre del año, según datos provisionales del avance de las estimaciones de población del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

En términos interanuales, la población catalana ha crecido en 83.056 habitantes, lo que supone un 1% de aumento, según informa el Idescat este lunes en un comunicado.

Por grupos de edad, durante los primeros seis meses de 2026, el grupo de 0 a 15 años disminuye en 12.890 personas, en cambio aumenta la población de 16 a 64 años (24.425) y la de 65 años o más (15.438).

En relación a hace un año y en términos relativas, la población de 0 a 15 años disminuye un 1,8%, mientras que la de 16 a 64 años aumenta un 1,3% y la de 65 años o más lo hace en un 2,2%.

TENDENCIA DESDE 2018

Este patrón de disminución del grupo de población más joven y de aumento del resto de grupos se ha mantenido constante desde 2018: desde entonces la población de 0 a 15 años ha bajado en 118.472 personas, mientras que el grupo de 16 a 64 y de más de 65 ha aumentado en 565.895 y 236.579 personas, respectivamente.

Por provincias, la población aumenta en las cuatro en el primer semestre de 2026: en Barcelona en 16.798 personas; en Girona en 881; en Lleida en 2.853 y en Tarragona en 6.441.

En relación a hace un año y en términos relativos, donde más aumenta es en Tarragona y en Lleida, con unos crecimientos interanuales del 1,6% y del 1,4%, respectivamente, mientras que en Barcelona aumenta un 1% y en Girona un 0,5%.