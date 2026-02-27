Policía Nacional detiene a 4 personas en Barcelona vinculadas a la trata de personas y drogas

Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, han detenido a cuatro personas, tres en Barcelona y otra que ya cumplía condena en la cárcel de Brians 1, que presuntamente integraban el núcleo financiero de una red criminal vinculada a la trata de personas, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, si bien uno de los cabecillas se encuentra en busca y captura.

En abril de 2024, el grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales y el grupo de Crimen Organizado de la policía catalana abrieron una investigación para detener a posibles víctimas de trata de personas y posibles delitos de tráfico de drogas, informa Policía Nacional en un comunicado este viernes.

Por ello, se llevaron a cabo 33 entradas y registros en la provincia de Barcelona y Castellón, donde se detuvieron a 35 personas y se pudieron liberar a las víctimas, si bien el grupo con competencia específica en blanqueo de capitales continuó investigando el núcleo financiero de la organización, que actuaban como principales beneficiarios de las actividades delictivas.

De los 4 detenidos, uno actuaba como testaferro gestionando un establecimiento comercial vinculado al cultivo de marihuana y una quinta persona se considerada uno de los cabecillas que se encuentra actualmente en busca y captura.

En total, se han bloqueado 132 cuentas y productos bancarios con un saldo de 80.000 euros, se han intervenido 27 vehículos, se han incautado 49.719 euros en efectivo y están intervenidas preventivamente 15 propiedades inmuebles a la espera de sentencia judicial, además de joyas por valor de 728.219 euros.

Finalmente, los investigadores elevan a más de un millón de euros el total blanqueado, por lo que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de una segunda fase, que está en fase de preparación.