Policía Nacional detiene a 4 personas en El Prat (Barcelona) y se incauta de 215 kilos de cocaína

Una de las cajas incautadas por la Policía Nacional en El Prat de Llobregat (Barcelona) - CNP

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en El Prat de Llobregat (Barcelona) a 4 integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y se ha incautado de 215 kilos de cocaína y 36 kilos de hachís, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Las Brigadas de Policía Judicial de Sant Adrià de Besòs y Cornellà de Llobregat (Barcelona) iniciaron en octubre una investigación sobre este grupo criminal especializado en la modalidad de recepción, embalaje, almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes, que utilizaba trasteros de alquiler para guardar la droga y furgonetas para su reparto.

La actuación policial se precipitó debido a que los sospechosos pretendían sacar de un trastero una gran cantidad de droga y fueron aprehendidos en la carretera de Ca l'Alaio de El Prat con más de 215 kilos de marihuana y 36 kilos de hachís perfectamente embalados y ocultos en cajas, así como dinero en efectivo.

El grupo criminal desmantelado utilizaba geolocalizadores que iban ocultos dentro del embalaje, de tal manera que tenían un control total sobre el itinerario que realizaba la droga, así como capacidad de reacción en caso de sufrir un robo por parte de una banda rival.

A los cuatro detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y a uno de ellos se le ha incoado un expediente preferente por infracción a la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.