El Port de Tarragona, con "actividad casi nula" por el bloqueo de los accesos este miércoles

Presencia policial el pasado lunes en los accesos al Port durante la huelga del metal - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona está teniendo una "actividad casi nula" este miércoles por el bloqueo de todos los accesos desde las 6 horas, en el marco de la huelga general y de la huelga del sector del metal, informan fuentes del enclave a Europa Press.

Las mismas fuentes han explicado que no hay previsión de desbloqueo como ocurrió este martes, cuando los Mossos d'Esquadra desalojaron a los huelguistas que bloqueaban el acceso a la A27 del Port desde el lunes.

El desbloqueo permitió al Port operar en el turno de tarde, pese a que el acceso por el Moll de Reus y por el Dic de Llevant siguieron cerrados.