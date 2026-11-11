El Port de Tarragona, con "actividad casi nula" por el bloqueo de los accesos este miércoles

Presencia policial el pasado lunes en los accesos al Port durante la huelga del metal
Presencia policial el pasado lunes en los accesos al Port durante la huelga del metal - PORT DE TARRAGONA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 14:38
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TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona está teniendo una "actividad casi nula" este miércoles por el bloqueo de todos los accesos desde las 6 horas, en el marco de la huelga general y de la huelga del sector del metal, informan fuentes del enclave a Europa Press.

Las mismas fuentes han explicado que no hay previsión de desbloqueo como ocurrió este martes, cuando los Mossos d'Esquadra desalojaron a los huelguistas que bloqueaban el acceso a la A27 del Port desde el lunes.

El desbloqueo permitió al Port operar en el turno de tarde, pese a que el acceso por el Moll de Reus y por el Dic de Llevant siguieron cerrados.

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