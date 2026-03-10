El Port de Tarragona acude a cinco ferias de empleo hasta abril para atraer talento joven

Fotografía de un stand informativo del Port de Tarragona. - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona acudirá a cinco ferias de empleo durante los meses de marzo y abril con el objetivo de presentar sus ofertas de trabajo y atraer talento joven, informa un comunicado de la organización este martes.

La entidad dispondrá de un stand propio en estos cinco eventos, y ofrecerá presentaciones para explicar las salidas laborales del vinculadas con el entorno portuario, además de informar sobre las prácticas y estancias formativas en el mismo Port de Tarragona.

La campaña empezará en la ciudad de Tarragona el próximo miércoles con la sesión 'Speed Networking ETSE / ETSEQ' en el campus de la Universitat Rovira i Virgili, y continuará el jueves en la feria de ocupación de la Cambra de Tarragona.

Durante la próxima semana, la campaña se trasladará a Barcelona con la asistencia a la feria Mota i Fusta promovida por la Universitat Politècnica de Catalunya el día 18 de marzo y la presencia en el evento 'Blue Career Day' impulsado por la Universitat de Barcelona programada para el día 20.

La ruta finalizará el 29 de abril con la participación en la feria de empresas 'Futur Civil', organizada por la Escola d'Enginyers de Camins de la misma universidad politécnica.